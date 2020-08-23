Экскурсии на корабли ТОФ во Владивостоке начнутся 27 августа

На корабельной набережной Владивостока идёт подготовка к форуму «Армия-2020» Фото: Министерство обороны РФ

Семь кораблей Тихоокеанского флота, участвующие в форуме «Армия-2020» пришвартовались на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной Владивостока в бухте Золотой Рог.

Торжественная церемония открытия МВТФ состоится на Корабельной набережной 27 августа в 10 часов. После этого жители и гости столицы Приморья смогут посетить с экскурсиями малый противолодочный корабль «Кореец», эскадренный миноносец «Быстрый», базовый тральщик «БТ-215», ракетный катер «Р-19», противодиверсионный катер типа «Грачонок», десантный катер «Иван Карцов» и большой гидрографический катер «БГК-2151».

Как уже писала «Комсомольская правда Владивосток», 33-й причал станет основной площадкой форума. Там, кроме кораблей, можно будет осмотреть экспозицию боевой техники и техники специального назначения Береговых войск ВМФ, снаряжение поисково-спасательной службы, в том числе береговой ракетный комплекс «Бастион», бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, РСЗО «Град», снегоходы.

Сейчас заканчивается подготовка техники к показу, ставятся информационные щиты, отрабатывается показ культурной программы. В качестве экскурсоводов специально к открытию МВТФ в подготовлено около 60 военнослужащих. В общей сложности выставочные мероприятия во Владивостоке обеспечат более 500 человек.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, для демонстрации вооружения и военной техники Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения в Приморье задействуют пять площадок; причал ТОФ на Корабельной набережной, Ворошиловскую батарею на острове Русский, аэродром «Центральная Угловая», Дом офицеров флота и кампус ДВФУ. Выставки будут работать 27, 28 и 29 августа.

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