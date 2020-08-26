Во Владивостоке суд рассмотрит дело о межнациональном конфликте

Возбуждено дело об унижении достоинства человека по признакам национальности. Фото: социальные сети

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на Океанском проспекте Владивостока. Водитель легкового автомобиля перекрыл дорогу маршрутному автобусу, за рулем которого сидел гражданин Кыргызской Республики. Житель Владивостока посчитал, что шофер рейсового транспорта нарушил правила дорожного движения. Высказал он это оппоненту в весьма грубой форме, кроме того ударил его по голове.

Возник конфликт, завязалась борьба. Водитель легковушки неоднократно высказывал в адрес водителя автобуса и других представителей Средней Азии оскорбительные выражения, в том числе и на матах. Через некоторое время «блюститель ПДД» все же сел в свой автомобиль и начал движение, однако, видимо, гражданину показалось, что он еще не все высказал иностранцу.

Машина вновь догнала автобус и встала на его пути. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, водитель «действуя публично, в присутствии пассажиров и находящихся на остановке общественного транспорта граждан, продолжил высказывать оскорбительные выражения относительно национальности водителя маршрутки, языка и его происхождения. При этом он нанес потерпевшему множество ударов кулаками».

Прокуратура провела проверку по этому случаю и возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично».

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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