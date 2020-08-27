Нападавший с ножом на полицейского во Владивостоке еще не задержан

Спортсмена подозревают в тяжком преступлении. Фото: vvobanditos

Дорожная потасовка в приморской столице обернулась серьезными травмами полицейского. 26-летний сотрудник дорожно-патрульной службы УМВД России по Владивостоку был ранен в ногу ножом. Нападавшему удалось скрыться. Главным подозреваемым стал известный приморский спортсмен Александр Сарнавский. Полиция выступила с официальным комментарием.

Как ранее сообщала «Комсомолка», конфликт на дороге завязался в районе проспекта 100-летия Владивостоку. Полицейский в штатском попытался успокоить молодого человека, который выскочил из машины с ножом. Но мирным способом решить проблему не удалось. Агрессивный автолюбитель ранил сотрудника ДПС.

– Устанавливаются обстоятельства инцидента, в ходе которого 26-летнему мужчине были причинены телесные повреждения. Пострадавший является сотрудником дорожно-патрульной службы УМВД России по Владивостоку. Сотрудник полиции был на выходном дне, в гражданской форме одежды. Пострадавший госпитализирован. В настоящее время личность нарушителя установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание, – прокомментировала «КП» пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Страж правопорядка получил серьезные травмы. Фото: dpskontrol125rus

Весь личный состав ориентирован на поиски нападавшего. В преступлении подозревают известного спортсмена, призера и участника многих краевых соревнований, детского тренера по кудо Александра Сарнавского. Подозреваемый скрылся на Toyota Crown Majesta гос.номер Н593НМ125. В городе введен план «Сирена».

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