Почта России снизила розничные цены в почтовых отделениях

До 20 сентября каждую неделю продукты питания и брендированные товары Почты России доступны со скидками 15, 20 или 30%. Фото: "Почта России"

Почта России запустила программу «Категория недели» в почтовых отделениях. До 20 сентября каждую неделю продукты питания и брендированные товары Почты России доступны со скидками 15, 20 или 30%.

«В социальную программу включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности», — отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Товары, принимающие участие в программе «Категория недели», помечены ценниками «Специальная цена».

До 30 августа представляется скидка 30% на товары с символикой Почты России. Для детей выпущены развивающие игрушки: 3D-пазлы, книжки с фигурными ластиками, конструкторы, куклы, коллекционные модели почтовых автомобилей, а также познавательные журналы. Для любителей сладостей есть темный и молочный шоколад, вафельные и желейные конфеты. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

С 31 августа по 6 сентября со скидкой 20% в почтовой рознице будут представлены кондитерские изделия. С 7 по 13 сентября различные крупы и макаронные изделия можно приобрести со скидкой 15%, и с 14 по 21 сентября на 20% будут снижены цены на консервированные продукты питания.

Сейчас в почтовых отделениях широко представлены товары для школы: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, рюкзаки, наборы для первокласснико в. Ежегодно к началу учебного года Почта России расширяет ассортимент канцелярских товаров, совместно с ведущими поставщиками выбирает школьные товары с лучшим соотношением цена/качество для их представления в почтовых отделениях.

Почта России обладает самой крупной региональной сетью в стране — порядка 42 тысяч почтовых отделений, которые ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек. При этом многие почтовые отделения расположены в населенных пунктах, где поблизости нет крупных магазинов. Вне зависимости от территориального расположения в почтовой рознице можно приобрести продукты и непродовольственные товары для дома, а также заказать их бесплатную доставку на дом. Предоставление скидок на товары в отделениях Почты России, позволяет сэкономить семейный бюджет на поездки в районный центр и приобрести качественные товары первой необходимости в шаговой доступности.

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