Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 3 — 4 сентября

Во Владивостоке у мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер 33...38 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью и днем 3 сентября, ночью 4 сентября на погоду Приморского края будет влиять мощный тайфун «Майсак», сообщил сайт Примпогода. Предполагается, что в течение 3 сентября тайфун пройдет с юга на север Корейского полуострова, далее повернет на северо-запад в сторону Харбина.

В период прохождения тайфуна над Северной Кореей и приграничными районами Китая (днем 3 сентября, ночью 4 сентября) в западной половине Приморского края ожидается сильный юго-восточный, южный ветер 15...20 м/с, в отдельных районах очень сильный — 25...27 м/с (опасное явление).

На южном побережье ветер усилится до 23...28 м/с, во второй половине дня 3 сентября и в первой половине ночи на 4 сентября во Владивостоке, у мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер 33...38 м/с (опасное явление). В Заливе Петра Великого и к югу района мыс Поворотный — мыс Золотой опасная высота волн 4 — 5 м, по районам моря 11440 и югу района 11450 — 6 — 7м. Вдоль южного побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. На западе и юго-западе края ночью и в первой половине дня 3 сентября сильный (15 — 45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее).

Ожидается увеличение водности рек, подъемы уровня воды на 0,5 — 2,0 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Михайловский, Пограничный, Ханкайский.

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