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Удар тайфуна «Бави» по Приморью 29 августа 2020. Хроники апокалипсиса

На нескольких дорогах нет проезда. Ливни только набирают силу
Сергей БалановСергейБаланов
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Лесозаводск. Улицы Полевая, Огородная, Лермонтова тонут второй раз в году. Источник: instagram.com/primorye_online

Лесозаводск. Улицы Полевая, Огородная, Лермонтова тонут второй раз в году. Источник: instagram.com/primorye_online

Тайфун «Бави», точнее спровоцированные им ливни наделали бед в Приморском крае. Топить начало уже в пятницу, 28 августа. В субботу некоторые дороги по краю оказались перекрыты водой, топит подворья, вода попадает в дома. В связи с подтоплением территорий в правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба.

Последствия подтопления сейчас устраняют в четырех муниципалитетах. На остальных – готовятся.

В Ханкайском округе зафиксированы подтопления домов и огородов, прервалось транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: селами Комиссарово и Дворянка. В отрезанных поселениях создан запас продуктов, сейчас там организуют лодочную переправу.

В Лесозаводске работа по устранению последствий циклона началась еще прошлой ночью – сразу, как в муниципальный оперативный штаб начали поступать сообщения о подтоплении частных домов. Оперативные службы оказали максимальную поддержку гражданам, помогают откачивать воду. Кроме того, в городском округе подтоплены подвалы 17 многоквартирных домов, часть из них уже удалось осушить. По предварительным подсчетам, в муниципалитете залито более 630 огородов. Введен режим ЧС муниципального уровня.

В Пограничном округе поступило 20 обращений о подтоплениях участков, однако на данный момент вода с них уже сошла. Накануне там затопило дорогу возле железнодорожного вокзала. Местные жители публиковали в соцсетях видео, как вода попадает в коридор офисного здания.

Сейчас закрыто сообщение с селом Духовское со стороны Богуславки и селом Садовый через Барано-Оренбургское. На дорогах восемь переливов, в том числе непроходных. Проезд в село Рубиновка возможен только на технике повышенной проходимости. Сейчас вода падает, после схода воды начнутся аварийно-восстановительные работы.

В Красноармейском районе подъем воды на реках незначительный, но интенсивность дождей увеличивается. Все удаленные населенные пункты обеспечены топливом и запасом продуктов на несколько дней. 34 единицы техники рассредоточены по проблемным участкам дороги.

В Дальнереченске зафиксировано частичное подтопление огородов и придомовых территорий. На участках работает спецтехника, жилые строения не подтоплены.

Циклон продолжает движение по территории Приморского края и вскоре под ударом окажутся другие территории. Он будет смещаться к востоку, охватит Шкотовский, Лазовский, Ольгинский районы.

- Мы знаем возможные последствия: высокий уровень воды в реках, угроза дорогам, жилому сектору. Поэтому нам необходимо принять все меры, чтобы техника и люди были развернуты, находились на местах. Нужно, чтобы в случае необходимости задействовалась противопожарная техника, насосы, гидропомпы – все средства, которые есть, – заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперштаба.

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