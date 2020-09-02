Taigafest вновь придет во Владивосток в сентябре

Гастрономический фестиваль Taigafest пройдет во Владивостоке с 17 по 27 сентября. Фото: Instagram @prf.festivals

Гастрономический фестиваль Taigafest пройдет во Владивостоке с 17 по 27 сентября. Его основой по сложившейся традиции станут таежные сеты, созданные шеф-поварами ресторанов Дальнего Востока. Организаторами мероприятия выступили представители проекта Pacific Russia Food, НКО «Тихоокеанский туристический союз» и диджитал-агентство «Точно!». Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи — это те продукты, которыми будет кормить Уссурийская тайга гостей праздника вкуса. Стоимость таежного сета традиционно составит 888 рублей.

Таежная ярмарка в рамках Taigafest в этом году вольется в цикл городских ярмарок фестиваля «Сделано в Приморье». Она откроется 19 сентября и продлится до 3 октября. Ярмарка пройдет на площадке между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина. Там покупатели смогут приобрести чаи, дикоросы, мед и продукты пчеловодства от лучших производителей края.

Роль ключевого продукта Taigafest 2020 отведена приморскому меду. Главная цель команды организаторов — через гастрономию и образовательные лектории раскрыть гостям особенности медоносных растений, вкусы, полезные свойства меда, истории приморских пасек.

С каждым новым гастрономическим фестивалем мы стараемся раскрывать новые грани локальных продуктов. Если говорить о тайге, то из всех продуктов которые доступны и легальны приморский мед является самым мощным активом. Активом, который, как нам кажется, недооценен по достоинству. У нас один из самых чистейших монофлерных медов в мире. На предстоящем фестивале команда Pacific Russia Food совместно с центром «Мой бизнес» и «Союзом пчеловодов Приморского края» хотят раскрыть тему приморского меда так, чтобы жители региона начали им гордиться, — рассказала фуд-блогер @pacificrussiafoodie Татьяна Заречнева.

Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы. Посетители узнают, как отличить качественный мед от подделки, зачем красят ульи, почему пчела не запоминает кто ее пчеловод и как приготовить самый вкусный медовый десерт.

Подробней познакомиться с событиями Фестиваля тайги можно в социальной сети Instagram на пабликах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie, а также на официальном сайте мероприятия www.taigafest.ru.

Gознакомиться с событиями Фестиваля тайги можно в социальной сети Instagram на пабликах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie

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