Во Владивостоке груженый лесом длинномер врезался в дом и задел КамАЗ

Большегруз врезался в здание во Владивостоке. Фото: AK_VDK, dps_vl

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в приморской столице в ночь со вторника на среду. Длинномер загруженный массивными бревнами врезался в двухэтажный дом. Авария могла произойти из-за отказа тормозов. Лишь по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

ЧП случилось в Первомайском районе города, на Полтавской, 21. Здесь проходит дорога в порт, которой пользуются многие дальнобойщики. Как уверяют очевидцы, во время движения у Volvo лопнул тормозной шланг. Пытаясь избежать столкновения с едущими перед ним авто, водителю пришлось тормозить о здание, в котором находятся различные офисы. По касательной большегруз задел КамАЗ.

Очевидцы уверяют, что у большегруза отказали тормоза. Фото: AK_VDK, dps_vl

Мнения приморцев по поводу ситуации оказались разными.

«Карма, не фиг лес китайцам вывозить», «Загрузили сильно, вот и результат», «Смотреть нужно за техническим состоянием машины», – отмечают одна.

В ответ другие пользователи соцсетей парируют, что водитель сделал все правильно.

Молодец, что тачку увел и никого не убило, – комментируют местные жители.

Многотонная машина врезалась в здание. Фото: AK_VDK, dps_vl

Стоит отметить, что происшествия с большегрузами во Владивостоке происходят довольно часто. Весь город поразило ЧП с самосвалом на «Дальпрессе». У многотонной машины отказали тормоза и она начала сносить все на своем пути.

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