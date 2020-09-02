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Происшествия

Девочки, не ссорьтесь. Блондинка устроила самосуд на дороге Владивостока

Дамы не смогли поделить проезд, разборка закончилась нестандартно. Пострадавшая ищет очевидцев
Милана СоколМиланаСокол
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Девушки не смогли поделить проезд на Окатовой

Девушки не смогли поделить проезд на Окатовой

Фото: принтскрин видео.

Очередной дорожный конфликт во Владивостоке попал на видео. Дело в том, что представительницы прекрасного пола не смогли поделить первоочередность проезда на придомовой территории. В итоге одна из автолюбительниц брызнула второй в лицо из газового баллончика.

Ситуация развернулась 28 августа во дворе дома №8 по улице Окатовая. По словам знакомых владелицы джипа, она вместе с ребенком выезжала с детской поликлиники. Машина уже преодолела большую часть двора и собиралась повернуть на главную дорогу, но тут путь ей преградило другое авто (марку автолюбительница не запомнила).

Принципиальная блондинка не захотела пропускать джип, выезжающий с второстепенной. По правилам водитель действовала в рамках закона, но чисто по-человечески, иногда все же нужно идти на уступки и проявлять взаимовежливость.

– В ходе словесной перепалки, девушка (неадекватная блондинка) подошла к моей знакомой и прыснула ей в лицо газовым баллончиком! Знакомая только успела крикнуть своему сыну выбежать из машины. Нарушительница села в свое авто и уехала. У пострадавшей ожог глаз, кожи!!! Заявление в полицию написали. Но, никто никого не ищет. Может найдутся очевидцы данного происшествия, – разместила пост в популярных автомобильных сообществах края обеспокоенная подруга девушки.

Стоит отметить, что дорожные конфликты в одном из самых автомобилизированных городов России происходят с печальным постоянством. Чего только стоит история, о которой уже неделю гудит все Приморье. В потасовке на дороге известный в крае спортсмен ранил ножом полицейского. В резонансном происшествии сейчас разбирается следствие.

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