«Они жалобно скулили, мы пытались их раскопать»: во Владивостоке щенков заживо замуровали под бетонной плитой

Проблема бездомных животных в крае стоит крайне остро Фото: pixabay.com

На Приморье надвигается мощный тайфун «Майсак» и именно в это время в западне оказались сразу 6 живых душ на Сахалинской. Щенков попросту замуровали бетонной плитой, местные жители в срочном порядке начали обзванивать экстренные службы, пока непогода окончательно не разыгралась во Владивостоке.

Собаки оказались замурованы под плитами. Фото: предоставлено очевидцами

–Там проходит теплотрасса, был отколот краешек плиты и расплодились щенки. Сейчас они уже подросшие, но абсолютно безобидные. Пугливые, выходят только ночью. Возможно кому-то помешали своим лаем, видимо кто-то пожаловался. Вчера подъехал крановщик и замуровал их сверху плитами. С женщинами пытались их раскопать, но не получилось. Подключились работники близлежащей парикмахерской. Приезжала представитель управляющей компании. В итоге сейчас нам помогли парни, удалось сдвинуть плиту, – поделилась местная жительница.

Маленьким пленникам открыли путь на свободу. Фото: предоставлено очевидцами

ЧП случилось в районе дома №42 на Сахалинской. Обеспокоенные местные жители обратились в полицию, МЧС, водоканал и другие службы. Когда поняли, что времени на поиски виновных попросту нет, опубликовали крик о помощи в социальных сетях и на помощь щенкам поспешили обычные люди. К счастью, эта история закончилась позитивно. Однако в очередной раз стало понятно, что проблема бездомных животных в Приморье стоит крайне остро, да и наказания за издевательства над братьями нашими меньшими в нашей стране добиться сложно.

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