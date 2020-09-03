Все, 10 баллов. Из-за перекрытого Золотого моста во Владивостоке намертво стоит Луговая

Пробки уже 9 баллов. Стоит главная улица Владивостока. Источник: Яндекс-пробки

Это просто ностальгические пробки какие-то. Вечер четверга, улица Светланская стоит в сторону Луговой и далее на Чуркин и Тихую. В обратном направлении с Окатовой стоит Вилкова. Что случилось? Все просто – из-за урагана перекрыли Золотой мост.

Официально: на Золотом и Русском мостах сейчас порывы ветра до 33 м/с. Движение закрыто. На Золотом мосту – полностью, на Русском транспорт пускают дозированно, поскольку для местных жителей это единственный путь домой.

Большегрузы и автобусы по мостам тоже не ходят. Один такой уже повалило ветром прямо на Золотом мосту. Как сообщили в мэрии, как только ветер утихнет до 26 м/с, пустят автобусы малого класса. Сейчас они стоят наготове.

Оба моста, напомним, ввели в эксплуатацию в 2012 году. И с тех пор практически никогда не закрывались. До этого все ездили именно через Луговую. Знакомые ощущения, которые не очень хочется повторять.

Правда, не только закрытые мосты сегодня причина пробок. Тут и там огромное количество поваленных деревьев, фонарных столбов, рекламных щитов, оборванных проводов. Согласно сервису Яндекса, пробки в приморской столице достигли 10 балов.

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