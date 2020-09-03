Выезд на Русский и Золотой мосты закрыт из-за тайфуна «Майсак» и ураганного ветра

Движение по Русскому мосту закрыли из-за ураганного ветра
Во Владивостоке ввели ограничения на проезд по мостам города. Так выезд на Русский и Золотой мосты полностью закрыты из-за ураганного ветра, а большегрузам и автобусам запрещено выезжать на Низководный мост.
Из-за введенных ограничений на подъездах к мостам скапливаются пробки. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать маршрут, чтобы не попасть в пробку.
Пока нет информации по ужесточению ограничений. Не исключено, что вскоре движение по владивостокским мостам будет полностью перекрыто из-за погодных условий.
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