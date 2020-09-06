Мосты Владивостока могут закрыть из-за надвигающего супертайфуна «Хайшен»

Мосты перекроют при сильном ветре Фото: Милана СОКОЛ

Из-за приближающего к Приморью супертайфуна «Хайшен», который может повторить траекторию собрата, обрушившегося на край несколько дней назад, планируется ограничить движение по Золотому и Русскому мостам. Как сообщила пресс-служба краевого правительство, перекрытие будет зависеть от силы ветра. Во Владивостоке ожидается жестокий шторм, порывы ветра могут достигать до 25 – 32 метров в секунду.

– При превышении скорости ветра в уровне балки жесткости моста 20 метров в секунду –движение будет закрыто для порожних фур, при превышении 25 метров в секунду – для всех автобусов и грузовых автомобилей, при превышении 30 метров в секунду – для всех видов транспорта, – констатировали в правительстве Приморья.

Специалисты отмечают, что будут мониторить ситуацию и в случае возникновения угрозы запрет на движение может быть введен и при меньшей силе ветра. Учитываться будут колебания конструкций мостов. Автомобилистов просят заранее обдумать пути объезда.

Напомним, при прохождении супертафуна «Майсак» во Владивостоке на Золотом мосту с фуры сдуло контейнер. Он приземлился на 2 авто, чудом не раздавив экипажи.

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