Здравствуй, «Майсак». Ураганный ветер во Владивостоке переворачивает машины и катера

Порывами ветра на Золотом мосту сорвало контейнер с длинномера. Фото: предоставлено очевидцами

Тайфун «Майсак», ворвавшийся в приморскую столицу на всех парах, продолжает крушить город. Ураганный ветер валит деревья, в прямом смысле слова сносит машины и срывает обшивку с крыш. Очевидцы запечатлели череду происшествий в городе, вызванную разгулом стихии.

Деревья вырывает с корнями Фото: Милана СОКОЛ

До того, как на Золотом мосту ограничили движение большегрузов, порывом ветра с длинномера сдуло контейнер. И по стечению обстоятельств он приземлился на два авто. Особенно сильно досталось Toyota Estima. Последствия ликвидируют до сих пор. На месте ЧП работает полиция и эвакуатор.

На кадры также попал микрогрузовик, который подхватило ветром, словно в сказке «Волшебник Изумрудного города». Правда машине все же удалось устоять.

Сильные волны в море, высота которых достигает местами 9-11 метров, стали причиной шторма. Уже затопило торговый порт Владивостока. К берегу в различных бухтах прибивает и переворачивает катера.

Специалисты стараются ликвидировать последствия удара стихии. Проезд во многих районах городах осложнен из-за упавших веток и деревьев. Жители города подключаются к уборке стволов, чтобы быстрее освободить дорогу.