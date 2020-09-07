Жители Владивостока готовы накопить на высшее образование около 420 тысяч рублей

В среднем жители Владивостока готовы копить на эти цели 416,9 тысяч рублей, выяснила дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса жителей 37 российских городов. Это меньше, чем в среднем по России — 470 тысяч рублей.

41% жителей Владивостока готовы платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счет накоплений.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тысяч рублей, мужчины — на 100 тысяч рублей меньше — 423,1 тысяч рублей. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725,3 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (719,5 тысяч рублей), Казани (636,3 тысяч рублей), Челябинска (617 тысяч рублей) и Москвы (610,8 тысяч рублей).

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тысяч рублей в год. Во Владивостоке эта сумма составляет 89,6 тысяч рублей. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (188,2 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (168,6 тысяч рублей), Тюмени (107 тысяч рублей), Перми (104 тысяч рублей), Ярославля (102,1 рублей), Красноярска (98,2 тысяч рублей) и Иркутска (94,6 тысяч рублей).

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Чтобы накопить деньги на образование детей можно воспользоваться, например, привычным депозитом, но в последнее время мы наблюдаем рост спроса родителей на детские программы накопительного страхования жизни. Программы НСЖ отличаются тем, что помогают не только откладывать средства, но и сохранять их в случае непредвиденных обстоятельств со здоровьем — на протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка во Владивостоке».

80% участников опроса уверены, что образование — это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.