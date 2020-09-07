Стало известно, какие дома останутся без горячей воды из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке

В районе Запорожской случилась коммунальная авария Фото: принтскрин видео.

Масштабная коммунальная авария, которая произошла вечером в понедельник во Владивостоке, стала причиной отключения горячей воды в Первомайском районе. Между Окатовой и Запорожской буквально разорвало трубу. На месте ЧП приехали представители оперативных служб. Аварийная бригада уже приступила к ликвидации последствий происшествия, однако точные сроки ремонта специалисты пока назвать не могут.

Как сообщила пресс-секретарь структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», из-за срочного ремонта горячую воду отключат по следующим адресам:

40 лет ВЛКСМ: 2;

50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26б, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Вилкова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 3, 5, 9;

Вязовая: 1, 10, 12, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30;

Запорожская: 2, 4, 6;

Интернациональная: 51;

Коммунаров: 14;

Окатовая: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 1а, 2, 2/1, 20, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 9; Связи: 1, 20, 22, 22а, 22б;

Терешковой: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9;

Харьковская: 1, 11, 3, 6, 9.

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