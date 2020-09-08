Во время прорыва теплотрассы на улице Окатовой во Владивостоке пострадала женщина

На месте аварии. Скришот видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, из-за порыва теплотрассы, который произошел вчера во Владивостоке на автодороге в районе улице Окатовая, пострадал человек.

«В результате происшествия пострадала женщина, хозяйка квартиры получила ссадины и царапины, на месте бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, авария случилась 7 сентября около 19:30. Произошел порыв теплотрассы ДГК диаметром 530 мм. , вызвавший мощный выброс грунта и камней, разлетевшихся на расстояние около километра. Оказались повреждены несколько автомобилей, а также пострадали 9 квартир в доме по адресу Окатовая, 3. Были выбиты стекла окон, нанесен ущерб интерьерам и вещам в квартирах.

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