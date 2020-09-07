Кипяток лился в квартиры. Из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке пришлось эвакуировать людей

В домах поблизости выбило стекла Фото: принтскрин видео.

Серьезная коммунальная авария, которая случилась вечером 7 сентября во Владивостоке, не только оставила без горячей воды жителей Первомайского района, но и стала причиной целого ряда бед у тех, кто оказался в эпицентре взрыва. Мощный поток горячей воды хлынул в квартиры. Эвакуировать пришлось десятки людей. На место ЧП уже выехал мэр города Олег Гуменюк.

Тревожный вызов в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока с Окатовой, 3, поступил в 19:30. На место ЧП оперативно были стянуты представители экстренных служб.

– На момент происшествия из квартир было выведено 65 человек. От дальнейшей эвакуации они отказались. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, в результате происшествия оказались выбиты 20 окон в 9 квартирах. В настоящее время специалисты ДГК уже ведут осмотр всех поврежденных помещений для определения ущерба. Поврежденные квартиры также просушат с помощью тепловых пушек, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Стоит отметить, что во Владивостоке разыгралась непогода. Из-за тайфуна «Хайшен» в городе начался дождь, сопровождающийся шквалистым ветром. Так что жильцам квартир, в которых выбило стекла, явно придется не сладко.

Помимо местных жителей не повезло и автомобилистам, оказавшимся поблизости. Материальный ущерб еще предстоит установить специалистам. Напомним, из-за аварии горячий воды лишились сотни горожан. Подробный список адресов с отключением можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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