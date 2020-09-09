Онлайн-кинотеатр МТС ТВ представит в России популярные корейские сериалы

МТС сообщает о расширении каталога фильмов и сериалов в подписке «Супер».

Подписка «Супер» включает в себя тысячи популярных сериалов и фильмов и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, научно-популярных, посвященных хобби и досугу. В подписку включены признанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, собраны лучшие образцы мировой киноиндустрии, к которым теперь примкнули и обсуждаемые по всему миру корейские сериалы.

Самая популярная в онлайн-кинотеатре подписка «Супер» расширится яркими южно-корейскими сериалами, среди которых «Солнце в объятьях луны» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Я не робот» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Идеальная парочка» (рейтинг 7,9 в IMDb), «Любовь в лунном свете» (рейтинг 7,8 в IMDb), «Безрассудно влюбленные» (рейтинг 7,8 в IMDb) и другие. Всего в подписке «Супер» будет доступно более 350 единиц корейского контента всего за 99 рублей в месяц.

В рамках очередного обновления контента пользователям онлайн-кинотеатра МТС ТВ также станут доступны зомби-экшн «Поезд в Пусан» в расширенной версии; триллер «Охота» от Universal, выпущенный прямо перед началом карантинных ограничений; основанный на реальной истории боевик «Ограбление президента»; актуальный и пост-пандемийный «Последняя женщина на Земле» Такаши Дошера; атмосферный и почти артхаусный «Лето 84» и многие другие.

Подписчики МТС ТВ получат доступ также и к новым сериалам этого года: драматической истории «Я могу уничтожить тебя» Сэма Миллера (HBO), корейским драмам «Убежденный холостяк» (рейтинг 8,3 в IMDb), «Корейская Одиссея» (рейтинг 8,1 в IMDb), турецкой «Филинте» (рейтинг 6,7 в IMDb), свежим версиям «Перри Мейсона» и научно-фантастической «Сумеречной зоны», подписчикам будут доступны сериалы «Без обязательств», «Корпорация», «Инстинкт», старая добрая «Теория большого взрыва».

Установленная стоимость подписки «Супер» — 199 рублей. Сейчас на подписку действует акция со специальной ценой — 99 рублей. Подписка будет доступна в рамках программы лояльности МТС Премиум.