Почта России продолжает работу в пострадавших районах Приморья

По состоянию на 9 сентября в границах зоны чрезвычайной ситуации сельские почтовые отделения края работают в особом режиме.

Для организации бесперебойной доставки корреспонденции, пенсий и пособий, периодической печати, а также товаров народного потребления в отделения почтовой связи, расположенные в Хасанском, Пограничном, Ханкайском округах и Уссурийском городском округе используются альтернативные транспортные коммуникации. После восстановления электроснабжения в Хасанском районе почтовые отделения смогут возобновить предоставление всех почтовых и финансовых услуг.

Из-за сохраняющихся переливов воды на отдельных участках дорог местного значения рассматривается возможность досрочной доставки пенсий и социальных пособий за сентябрь и на дом в населенные пункты Уссурийского городского округа, Октябрьского района, Ханкайского округа.

По вопросам, связанным с обслуживанием и предоставлением почтовых услуг, необходимо обращаться в контактный центр по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000, в мобильном приложении Почты России или в чате на сайте pochta.ru.

На остальной территории Приморского края почтовое сообщение выполняется в штатном режиме.