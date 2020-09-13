Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом доме

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела из-за взрыва в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района. Виновником инцидента стал 80-летний местный житель. Мужчина погиб под завалом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».

По версии следствия, 80-летний мужчина сначала поджог свои бытовые постройки - сарай и гараж, а затем в его квартире прогремел взрыв, и в последующем возгорание, которое удалось оперативно потушить.

В данный момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции. В ходе осмотра на месте обнаружены два газовых баллона. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.