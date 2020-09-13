«Это чудовищно»: в сети появились кадры вандализма на Лесном кладбище в Приморье

Вандалы разорили несколько могил. Фото: скриншот видеоролика @novikov_stalker

Неизвестные раскопали могилы и вскрыли гробы на Лесном кладбище во Владивостоке. Видеоролик об этом попал в сеть. На кадрах запечатлено, что это захоронения неопознанных и невостребованных тел.

В инстаграм-аккаунте тележурналист Дмитрий Новиков появился видеоролик о том, что вандалы разорили несколько захоронения на Лесном кладбище во Владивостоке. Как написал сам владелец аккаунта, материал ему прислал один из подписчиков. На кадрах видно, что неизвестные раскопали могилы и вскрыли гробы неопознанных и невостребованных тел.

«Это немыслимая дикость и варварское отношение к памяти умерших повергло меня в шок. Им, конечно, уже все равно, но уважение к смерти — это то, что отличает нас от животных. Я надеюсь, что полиция обратит внимание на это мародерство и разберется, кому надо было раскапывать могилы невостребованных тел», - написал Дмитрий Новиков на своей странице.