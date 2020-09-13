У губернатора Приморского края пропала собака

Олег Кожемяко просит помощи в поиске своей собаки. Фото: Скриншот видеоролика

Губернатор Приморского края попросил помощи у своих подписчиков в поиске собаки. У главы региона убежала любимица Юки породы акита-ину. Собака потерялась в районе станции Санаторной.

Как рассказал глава региона на своей странице в инстаграме, акита-ину пропала в воскресенье в районе станции Санаторной. Сейчас местонахождении собаки неизвестно.

«Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака - породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдёте ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен! Прошу вас поделиться данной публикацией на своих страницах, может так получится быстрее найти Юки!», - сообщил губернатор Приморского края.