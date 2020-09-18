Еще один северокорейский рыбак, из числа напавших на пограничников в Приморье, получил срок

Корейское судно. Фото: пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте СК РФ

Вынесен приговор еще одному из корейских рыбаков, участвовавших в нападении на российских пограничников в Японском море в сентябре 2019 года.

Находкинский городской суд признал виновным иностранного гражданина по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

В тот сентябрьский день сотрудники погранслужбы во время патрулирования обнаружили северокорейское рыбопромысловое судно в сопровождении маломерных плавательных средств. Иностранные рыбаки занимались незаконной добычей кальмара в российских водах. Когда 11 пограничников попытались задержать экипаж, на них набросились 18 мужчин, вооруженные дубинками, ножами и топорами. Российские военнослужащие получили травмы различной степени тяжести. Подробнее о том, что случилось «КП-Владивосток» писала в нескольких публикациях ранее.

Суд приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Напомним, один из фигурантов этого дела уже приговорен к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дела еще 15 нападавших находятся на рассмотрении. 1 корейский рыбак был убит при задержании.

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