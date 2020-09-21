Инцидентом с семеркой сгоревших авто во Владивостоке занялась полиция

Cкриншот Instagram samsonov_artem_vl

Полиция Владивостока устанавливает причину возгорания предыдущей ночью сразу семи машин на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке. Проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Следственно-оперативная группа побывала на месте пожара.

«Зафиксировано, что в результате возгорания повреждены семь автомобилей, припаркованных на придомовой территории. При пожаре никто из людей не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции опрошены очевидцы происшествия, установлены собственники поврежденных автотранспортных средств», — сообщили представители полиции.

Решение о дальнейших действиях правоохранителей будет принято после того, как станут известны результаты пожаро-технической экспертизы.

О возгорании автомобилей, припаркованных в районе дома Прапорщика Комарова, 45, «КП-Владивосток» уже сообщала ранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14