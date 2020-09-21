Обновленный Жариковский сквер Владивостока представят горожанам сегодня вечером

Жариковский сквер после реконструкции. Фото: Администрация Владивостока

21 сентября, в 20 часов во Владивостоке жителям города презентуют Жариковский сквер, в котором закончились работы по благоустройству. Побывать на торжественном мероприятии мэрия приглашает всех желающих.

Как сообщает пресс-служба Администрации Владивостока реконструкцию делали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», а сквер из многих выбрали горожане онлайн-голосованием в прошлом году. Дизайн-проект тоже утверждали в ходе общественных обсуждений уже весной этого года.

— Основным решением при разработке проекта было сохранение его исторической ценности — аллеи из 20 деревьев и монумента памяти военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, — сообщил архитектор и руководитель проектной мастерской SKAMEYKA, разрабатывавшей проект благоустройства, Евгений Бурлака.

В проекте было выделено три основных зоны сквера: входная группа, мемориальная часть и общественная площадь, в глубине сквера. Входная группа максимально открывает сквер на улицу Светланскую. В глубине сквера сохранена открытая площадка для проведения общественных мероприятий школы № 28 и жителей окрестных домов. Там разместили многофункциональную скамью, которая может выполнять роль небольшого амфитеатра. 12 отдельных скамеек являются функциональным элементом декора.

Уложена новая тротуарная плитка, вокруг деревьев установлены специальные кашпо-лавочки. На спуске от школы обновили широкую лестницу. Установлена система интеллектуального видеонаблюдения.

На этой неделе планируется открытие Игнатьевского сквера после благоустройства. Работы в сквере в районе «Авангарда» закончат к середине октября. Продолжается благоустройство Матросского сквера и сквера на острове Попова. Вскоре подрядчик выйдет и на объекты на Русской, 48 и Верхнепортовой, 41-б, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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