Победители конкурса «Под одним небом» стали авторами почтовых открыток

Во Владивостоке состоялась презентация ограниченного выпуска почтовых открыток «Под одним небом», посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны и памяти легендарного франко-советского корпуса истребителей «Нормандия-Неман». Почта России обеспечила бесплатную отправку открыток по всему миру.

В основу открыток легли лучшие работы регионального конкурса детских рисунков «Под одним небом», организованного некоммерческой организацией «Альянс Франсез-Владивосток» и Приморской краевой детской библиотекой в 2020 году.

«Работы получились уникальные и в чем-то неповторимые, потому что это было видение детей, которые прикоснулись к неизвестной им истории», - рассказывает директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок.

Организаторы конкурса лично поздравили юных художников из Владивостока, Уссурийска, Пограничного, Борисовки, Новоникольска, Сергеевки. Все участники мероприятия получили в подарок диплом и памятную почтовую открытку с оттиском специального почтового штемпеля «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

На площадке, где проходило мероприятие, был установлен специальный ящик, куда все желающие смогли опустить подписанные открытки. Член жюри конкурса Ирина Трусова, доцент кафедры гуманитарных наук МГУ им. Г.И. Невельского, рассказала ребятам о посткроссинге - увлечении людей из разных стран обмениваться почтовыми открытками. Открытки из Владивостока отправлены почтой в адрес посла Франции в России Пьера Леви, военную миссию посольства Франции в России, а также во Французский Институт в Москве и Санкт-Петербурге, в Музей авиации и космоса в Ле Бурже.

«Совместно с Почтой России нам удалось поднять конкурс на новую высоту - нам очень приятно видеть радостные лица детей, чьи рисунки теперь украшают почтовые открытки. Эти открытки смогут увидеть в Посольстве Франции и в музее авиации и космонавтики в Париже, куда мы отправили наши послания», - комментирует директор организации «Альянс Франсез-Владивосток» Наталья Сакун.

Еще одним подарком для гостей мероприятия стала филателистическая выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Открытки, конверты и марки разных годов выпуска из коллекции Почты России познакомили ребят со страницами истории подвига советских людей.