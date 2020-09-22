Опять?! Полиция Артема ищет подростков, забравшихся в чашу вечного огня

Дети в Артеме забрались в чашу вечного огня на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: Instagram primorye_online

Сотрудники полиции города Артема проводят проверку информации, которая появилась в социальных сетях. Речь идет о видеозаписи, сделанной на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На кадрах видео дети, сидящие в чаше Вечного огня.

Как говорится в сообщении пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, устанавливаются личности участников видеозаписи. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, это уже второе подобное происшествие в этом году с вечным огнем в Артеме. В начале июня молодой человек также влез в чашу и развалившись словно в ванне курил. Тогда 25-летнего мужчину быстро нашли и было возбуждено дело по факту вандализма.

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