Директора школы в Приморье, где дети пожгли глаза лампой, накажут

Бактерицидные лампы прожгли глаза учеников школы. Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского края обнародовала результаты проверки, которая проводилась после того, как школьники получили ожоги глаз. Напомним, что случилось все в школе в селе Анучино. Там родители пятерых детей сообщили о том, что дети после школы пожаловались на боли в области глаз. Позже станет известно о том, что причиной происходящего стала бактерицидная лампа, которая работала в классе на протяжении нескольких уроков.

После происшествия прокуратура инициировала проведение проверки. В результате сотрудники надзорного ведомства заявили – школа допустила ошибки при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой.

- Допущено нахождение несовершеннолетних в непосредственной близости от работающего прибора, в результате чего возникла угроза причинения вреда их здоровью. Всего на уроках находилось 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо, - отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В конечном итоге в адрес образовательного учреждения было внесено представление. В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания». Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.

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