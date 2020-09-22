Следком сообщил подробности дела о взятке в 400 тысяч рублей майору полиции

Следственный комитет во Владивостоке возбудил дело о крупной взятке майору полиции Фото: Анастасия Осипова

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело против сотрудника прокуратуры, адвоката и полицейского. О задержании последнего «КП-Владивосток» писала 20 сентября. Мужчины подозреваются, в зависимости от роли каждого, в получении взятки должностным лицом и в посредничестве во взяточничестве.

Криминальная история началась в июне этого года, когда, проверяя сообщение о преступлении, сотрудники полиции изъяли документы и компьютер у предпринимателя, занимающегося предоставлением микрозаймов.

Два деятельных человека, бывшие сотрудники Следственного комитета, а ныне адвокат Владимир Т. и сотрудник прокуратуры Дмитрий К., обратились к бизнесмену с предложением вернуть изъятые при обыске вещи за взятку в 600 тысяч рублей. Деньги планировалось передать должностному лицу в полиции, при этом 200 тысяч рублей посредники собирались взять себе, как вознаграждение за «работу».

18 сентября, получив деньги от предпринимателя, сообщники на улице Военное шоссе во Владивостоке передали взятку в 400 тысяч рублей оперуполномоченному, майору полиции Юрию Ч. 200 тысяч, как и намечалось, оставили себе. Как только «сделка» состоялась, все ее участники были задержаны сотрудниками ФСБ. Стоит отметить, что передача денег происходила в машине, стоящей прямо у здания УМВД Владивостока.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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