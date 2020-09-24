Во Владивостоке отключили горячую воду у потребителей, завязанных на ВТЭЦ-2

Владивосток готовиться к новому отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для подготовки в столицы края к предстоящему отопительному сезону энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») проводят ремонт оборудования на ВТЭЦ-2. В связи с этим, у потребителей, проживающих по следующим адресам, временно ограничили горячее водоснабжение с 6 часов 24 сентября до 17 часов 25 сентября:

40 лет ВЛКСМ: 2;

50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26б, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Борисенко: 17, 17а, 19, 19а, 21, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 106а;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Вилкова: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Громова: 10;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Коммунаров: 14;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Монтажная: 2а, 3, 4, 5, 7;

Нарвская: 6;

Невельского: 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Никифорова: 37, 53, 55, 57;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 9;

Сафонова: 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;

Сахалинская: 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 61;

Связи: 1, 20, 22, 22а, 22б;

Строительная 3-я: 9, 10, 11;

Стрелковый: 22а;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 13, 19, 21.

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;

Помимо этого, в связи с перекладками участка магистральной теплотрассы до 17 часов 25 сентября от ГВС будут временно ограничены жители следующих домов:

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Интернациональная: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55;

Киевская: 5;

Можжевеловая: 1а;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.

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