Актер Андрей Мерзликин приехал во Владивосток сниматься в фильме, но успел и порыбачить

Актер Андрей Мерзликин с уловом из Уссурийского залива. Фото: личный Instagram артиста
Известный российский актер Андрей Мерзликин сегодня, 25 сентября, выложил в своем аккаунте Instagram фото и видео, на которых он вместе с женой Анной занимается рыбалкой в Уссурийском заливе рядом с Владивостоком.
О том, что в столице Приморья во второй половине сентября начнутся съемки фильма «Нахимовцы», в котором одну из ролей играет Мерзликин, «КП-Владивосток» уже писала ранее.
Как видно по публикации в Instagram-паблике в плотном графике актера находится время и для отдыха на море.
— Завтра два спектакля. Потом два съемочных дня, — пишет Мерзликин в комментариях к посту.
Напомним, в новой кинокартине также снимается и Сергей Гармаш, а значит, он тоже, вероятней всего, находится сейчас во Владивостоке.
Анна - жена и личный пресс-секретарь Андрея Мерзликина. Фото: личный Instagram артиста
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