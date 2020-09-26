«Ну, все равно змея!». Щитомордник «прогуливался» по улице Владивостока

Щитомордника жители Владивостока увидели на проспекте Красного Знамени. Скриншот видео Instagram-паблик dpskontrol125rus

Во Владивостоке в очередной раз горожанам довелось встретиться со змеей. И на этот раз не с безобидным ужиком, а с довольно опасным ядовитым щитомордником.

Довольно крупный представитель рода щитомордников неспешно полз по земле в районе дома № 133в на проспекте Красного знамени. Надо отметить, что особых испуганных восклицаний появление ползучего гада в жилых районах у владивостокцев не вызвало. Ни у тех, кто заснял эту встречу на видео, ни у тех, кто оставил под этим видео в Instagram-паблике dpskontrol125rus свои комментарии. Видимо, уже привыкли.

Основная часть комментариев относилась к спору между теми, кто советовал змею уничтожить, и теми, кто защищал пресмыкающееся.

— Змейка просто заблудилась, она сама в шоке, поверьте. Она уйдет, ей просто надо помочь.

— Не обращаешь внимания просто. Уползет по своим делам...

— На палочку и в кусты.

О встречах со змеями на территории Владивостока «Комсомолка» писала в последние месяцы несколько раз.

СПРАВКА:

Щитомордник каменистый распространен на Дальнем Востоке на север до низовьев реки Амур, на запад до Зейско-Буреинского междуречья. На востоке его распространение ограничено побережьем Японского моря и Татарским проливом. Таким образом ареал среднего щитомордника охватывает Приморье, юг Хабаровского края и Амурской области.

Укус щитомордника для человека весьма болезнен, но максимум через 5–7 дней наступает полное выздоровление.

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