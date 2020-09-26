Видео момента ДТП в Приморье 26 сентября 2020: самосвал налетел на толпу детей

Скриншот с видеорегистратора автомобиля, сбившего детей

В распоряжении редакции «КП-Владивосток» оказалось видео момента ДТП в Приморье 26 сентября 2020 (18+).

ДТП произошло в районе 15 часов в районе пляжа «Песочница», недалеко от города Фокино. Груженая фура ехала в сторону Находки. Были сбиты несколько детей, переходивших дорогу. Подробности в материале «КП», опубликованном ранее.

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