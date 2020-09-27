Переменная облачность и местами сильный ветер: погода в Приморье на 27 сентября 2020

Столбик термометра поднимется до 18...23 градусов Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что сентябрь подходит к концу, погода продолжает радовать приморцев солнышком и теплом. Так, сегодня, 27 сентября, погодные условия в регионе поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что будет переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, местами до сильного, температура воздуха составит 18...23 градусов.

В Уссурийске осадков не ожидается, ветер северный умеренный, утром слабый. Воздух прогреется до 19...21 градусов.

В Находке облачно, без осадков. Ветер северный умеренный, столбик термометра поднимется до 19...21 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, также без осадков. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха составит 18...20°C.

Отметим, температура воды в Амурском заливе – 18 градусов, в бухте Находка – 17 градусов, а в заливе Посьета – 19 градусов.