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Коронавирус: статистика суток в Приморье — скончались два человека

Справиться с болезнью смогли 46 пациентов, всего выздоровели – 9990 человек
Источник:kp.ru
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Победить инфекцию смогли еще 46 человек

Победить инфекцию смогли еще 46 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Приморского края поделилось новыми данными по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

Так, за минувшие сутки были выявлены 68 новых случаев COVID-19. Всего заболевших с начала эпидемии - 11 540.

Победить коронавирусную инфекцию смогли еще 46 пациентов, общее же количество выздоровевших составляет 9990 человек.

Еще двое заболевших не смоли справиться с COVID-19. Всего жертвами инфекции стали 118 жителей региона.