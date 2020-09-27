Коронавирус: статистика суток в Приморье — скончались два человека

Победить инфекцию смогли еще 46 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Приморского края поделилось новыми данными по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

Так, за минувшие сутки были выявлены 68 новых случаев COVID-19. Всего заболевших с начала эпидемии - 11 540.

Победить коронавирусную инфекцию смогли еще 46 пациентов, общее же количество выздоровевших составляет 9990 человек.

Еще двое заболевших не смоли справиться с COVID-19. Всего жертвами инфекции стали 118 жителей региона.