Коронавирус: статистика суток в Приморье — скончались два человека

Победить инфекцию смогли еще 46 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Правительство Приморского края поделилось новыми данными по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Так, за минувшие сутки были выявлены 68 новых случаев COVID-19. Всего заболевших с начала эпидемии - 11 540.
Победить коронавирусную инфекцию смогли еще 46 пациентов, общее же количество выздоровевших составляет 9990 человек.
Еще двое заболевших не смоли справиться с COVID-19. Всего жертвами инфекции стали 118 жителей региона.