Серьезная авария произошла под Арсеньевом. Есть погибший

Мужчина не справился с управлением. Фото: @dpscontrol

Страшная авария произошла под Арсеньевом минувшим вечером. 28-летний водитель «NISSAN DUALIS» не справился с управлением. В его машине находились дети, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, водитель «NISSAN DUALIS» двигался со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка Анучинского района. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине «Газ 66».

В результате аварии водитель транспортного средства скончался на месте. Двое детей, которые в момент ДТП находились в транспортном средстве - 7-летний мальчик с закрытой травмой живота и 2-летняя девочка с ссадинами лиц, были доставлены в больницу.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.