В Приморье осужден лжетеррорист, «заминировавший» улицу

Мужчина позвонил в полицию спустя неделю после освобождения Фото: pixabay.com

Почти два года ограничения свободы получил житель Уссурийска. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве. Вызов оказался ложным, сообщает пресс-служба прокуратуры приморского края.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае этого года. Ранее неоднократно судимый житель Уссурийска изрядно выпил и решил пошутить. Он позвонил с мобильного телефона в полицию и сообщил, что улица Попова в г. Уссурийске заминирована. В ходе проверки выяснилось, что сообщение было ложным.

Отметим, что за наделю до происшествия мужчина был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Кроме этого, с осужденного взыскан имущественный вред в пользу служб, задействованных для проверки заведомо ложного сообщения.