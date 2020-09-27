Серийного вора поймали полицейские во Владивостоке

Мужчина сознался еще в семи аналогичных преступлениях Фото: pixabay.com

Стражи правопорядка поймали во Владивостоке серийного вора. Предметами кражи становились мобильные телефоны. Мужчина уже признался в содеянном, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, о краже мобильного телефона в полицию сообщила местная жительница. Выяснилось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом центре на улице Гамарника, проник в помещение аптеки, откуда украл мобильный телефон. Вычислить мужчину удалось по записи камер видеонаблюдения.

Вором оказался 42-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. Он также рассказал, что совершил еще семь аналогичных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас стражи правопорядка устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.