Пять лет спустя: приморца ожидает суд за угон авто, совершенный в юности

Угон обвиняемый совершил еще в подростковом возрасте Фото: pixabay.com

Жителя Приморья ожидает суд за угон автомобиля, который он совершил пять лет назад. Тогда подсудимый был подростком и действовал не одни, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел под Новый год – 29 декабря 2015 года. Подсудимый, тогда еще 15-летний подросток, вместе с друзьями угнал автомобиль в районе улицы Марии Расковой в городе Уссурийске. Транспортное средство злоумышленником требовалось, чтобы покататься. Возможно, подростки долго бы колесили по городу, однако их задержали сотрудниками полиции возле дома по улице Слободская.

Местного жителя обвиняют в «Угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время его ожидает суд.