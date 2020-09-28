«Меридианы Тихого» рассказали о своем «эхе» в Приморье

Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" на пресс-конференции. Фото: сайт фестиваля

Организаторы международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» сообщили о том, что в этом году в мероприятии под названием "Эхо Меридианов" примут участие сразу несколько муниципалитетов Приморского края.

Известные люди, причастные к киноиндустрии и театру откроют фестиваль в городах Арсеньев, Артем и Большой Камень. Зрители увидят прохождение по «звездной» ковровой дорожке, а также комедийный спектакль «В поисках счастья» режиссера Сергея Щедрина (МХТ имени Чехова).

По звездной дорожке пройдут актеры театра и кино, как Максим Дрозд, Дмитрий Исаев, Надежда Бодрова, Сергей Кошонин, Ольга Хохлова, Олег Харитонов, Сергей Степанченко, Эвклид Кюрдзидис, Ирина Безрукова.

Ведущие звездных дорожек — Анна Мялк и Евгений Вейгель.

Программа «Эхо Меридианов — 2020»

11 октября. Город Арсеньев, ДК «Прогресс». Начало в 16:30;

13 октября. Город Большой Камень, ДК «Звезда». Начало в 18:30;

14 октября. Город Артем, Дворец культуры. Начало в 18:00.

Организаторы сообщают, что все желающие смогут увидеть любимых артистов, сфотографироваться и взять автограф.

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