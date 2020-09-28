Толпой на одного. Во Владивостоке подрались разгоряченные посетители кафе

Драку в кафе запечатлели очевидцы Фото: принтскрин видео.

Пока весь Владивосток обсуждает резонансный инцидент в популярном ресторане, во время которого травмы получила девушка, в городе случилось очередное происшествие в кафе. В этот раз история развернулась на Набережной. Участниками потасовки стала группа молодых людей и клиент более зрелого возраста.

Очевидцы запечатлели происходящее на террасе на видео. На кадрах отчетливо заметно, как мужчина хватает стул, но в последний момент передумывает использовать подручные средства. Вместо этого посетитель вступает в кулачный бой, несмотря на значительный перевес сил со стороны молодых противников.

В потасовку вмешивается спутница разгневанного клиента заведения. Женщина буквально кидается под ноги, пытаясь остановить драку. Разнять дебоширов также попытался пожилой мужчина. Что именно предшествовало конфликту – остается за кадром.

Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полиции. В пресс-службе ГУМВД России отметили, что в ближайшее время ведомство выступит с официальным комментарием.

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