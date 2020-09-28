МВД возбудило уголовное по страшному ДТП, в котором грузовик налетел на толпу детей

Тяжелый грузовик Volvo не сумел уйти от столкновения. Скриншот видео с видеорегистратора автомобиля

Следственным подразделением МО МВД России по ЗАТО Фокино возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов.

Речь идет о том самом страшном дорожном происшествии, которое случилось в минувшую субботу, 26 сентября, на 99 км автодороги «Артем — Находка — порт Восточный». Водитель грузовика Volvo, который двигался из Фокино в направлении поселка Павловск, буквально въехал в группу пешеходов, перебегавших проезжую часть.

Пятеро детей пересекали дорогу вместе с матерями. Жительницы Владивостока 33 и 36 лет заранее не убедились в безопасности перехода. Одна из машин, двигавшихся в тот момент по трассе, легковая Honda CR-V успела затормозить перед компанией. Мамы и дети выбежали на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, прямо перед несущимся тяжелым Volvo, груженным скальной породой.

Водитель, поняв, что многотонную машину не остановить, пытался уйти от столкновения влево... Но трагедии избежать не удалось. Были сбиты две девочки: 8 и 9 лет. Одна из них скончалась тут же. Вторая попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, опьянения у 48-летнего водителя грузового автомобиля не установлено. Предрейсовый медицинский и технический осмотры были пройдены, а путевая документация находилась в порядке.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Человеку, находившемуся за рулем, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В данный момент проводятся следственные действия с целью установления степени вины участников происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.

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