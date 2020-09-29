В 2020 году Почта России во Владивостоке и Артеме трудоустроила более 300 человек

С начала 2020 года Почта России приняла на работу во Владивостоке и Артеме 365 новых сотрудников. Большинство из них, 246 человек, пополнили ряды почты в период ограничительных мер, с марта по сентябрь текущего года.

За время самоизоляции услуги почтальонов и операторов связи стали особенно востребованы и выросли в 10 раз. В это время Почта России увеличила дистанционное обслуживание и стала доставлять пакеты и посылки из интернет – магазинов адресатам на дом.

В связи с нарастающим спросом на услуги почтовой связи Почта России продолжает дополнительный набор сотрудников в городах Владивосток и Артем.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание клиентов в отделениях почтовой связи и почтальонов, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов, а также начальников и заместителей начальников почтового отделения.

В числе преимуществ для соискателей – возможность выбрать место работы рядом с домом или официально устроиться по совместительству. Всем сотрудникам гарантировано трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильная выплата заработной платы, социальные гарантии, оплачиваемый больничный, удобный график.

Работа на Почте России привлекательна в том числе и для молодежи с возможностью карьерного и профессионального роста, насыщенной корпоративной жизнью. Сотрудники в возрасте до 35 лет могут войти в состав Молодежного совета Почты России, реализующего социально значимые волонтерские и благотворительные проекты.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8 (924) 004 – 06 – 64.