Владивосток: фестиваль «В_город». Эпизод № 2

Площадкой для программы фестиваля "В_город" станет улица возле гостиницы "Версаль" Фото: Яндекс.Карты

Вторая «серия» фестиваля «В_город» состоится во Владивостоке 3 октября. Как ранее писала «Комсомолка», по идее городских властей, события этого нового проекта должны проходить на улицах краевого центра дважды в месяц. Первые мероприятия фестиваля прошли на разных локациях 12 сентября. На этот раз импровизированной площадкой для празднеств станет участок улицы Светланской перед домами №№ 10 — 12 в районе гостиницы «Версаль».

Начнется фестиваля в 20 часов зрелищным фаер-шоу проекта ASTERA. Продолжит фестиваль выступление оркестра Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Затем на уличную «сцену» выйдут актеры Приморского краевого драматического театра молодежи, которые представят на суд зрителей иммерсивную постановку. Свое мастерство покажут барабанщики Catchers Groove Show. Фейерверк завершит фестивальную программу в 22 часа.

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