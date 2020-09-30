Вирус не обнаружен: школа в поселке Новый в Приморье сняла карантин

Все классы школы №6 поселка Новый начали заниматься в обычно режиме. Фото: Instagram школы

Школа № 6 приморского поселка Новый возобновила работу в обычном режиме сегодня, 30 сентября. Как сообщалось ранее, в учебном заведении у двоих ребят был обнаружен коронавирус, из-за чего на самоизоляцию были отправлены 15 учителей, а два класса перевели на дистанционное обучение.

Вчера в Instagram-паблике школы появилось новое сообщение: «Сегодня нас проинформировали о том, что анализ крови на COVID-19 у наших детей и учителей показал отрицательный результат. С завтрашнего дня все классы учатся в очном режиме. Школьная жизнь продолжается».

Руководство школы также подтверждает информацию о том, что ни у ребят, ни у преподавателей школы вирус не найден.

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