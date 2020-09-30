Из-за закрытия байкерского сезона на Корабельной Набережной Владивостока ограничат движение

Весной 2020 года байкеры Владивостока официально не открывали сезон Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботу, 3 октября, на Корабельной Набережной Владивостока будет ограничено движение и парковки автомобилей с 10 до 13 часов. Это связано с проведением закрытием байкерского сезона «Железные Тигры». Согласно постановлению администрации города, перекроют участок от дома № 2 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого.

Объезд будет осуществляться по улицам Алеутская, Светланская, Семеновская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная и Океанскому проспекту.

Весной этого года официальное открытие байкерского сезона во Владивостоке не проводилось из-за сложной эпидемиологической ситуации. Но отдельные группы любителей мотоциклов все же собрались в разных уголках города и проехали до ростральной колонны на въезде в столицу Приморья.

Схема ограничения движения 3 октября во Владивостоке Фото: Яндекс.Карты

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