Жителям дома, пострадавшего от взрыва в Приморье, выплатят почти 6 миллионов рублей

Взрыв в доме в приморском селе Вознесенка произошел 13 сентября. Скриншот видео Instagram ЭкипажиДПС

Жители дома в селе Вознесенка Хорольского округа Приморья, пострадавшего в результате взрыва 13 сентября, получат почти 6 миллионов рублей.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, выплаты для приобретения нового жилья получат жители шести квартир разрушенного дома. Средства направлены из резервного фонда правительства Приморского края.

«Кроме того, от 50 до 100 тысяч рублей люди получат за полную или частичную утрату имущества», — сообщают представители министерства.

Напомним, взрыв произошел в одном из двухэтажных домов населенного пункта, из-за чего оказалась разрушена квартира на втором этаже и рухнуло перекрытие. В 12 квартирах проживало более 20 человек.

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