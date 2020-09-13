В жилом доме в Приморье произошел взрыв. Есть погибший

В доме оказалась разрушена одна из квартир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

В жилом доме в селе Вознесенка произошел взрыв. Жителей эвакуировали в Дом культуры. Есть один погибший, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. В одном из двухэтажных домов населенного пункта предположительно произошел взрыв. Из-за чего оказалась разрушена квартира на втором этаже и рухнуло перекрытие.

Отмечается, что в 12 квартирах проживало более 20 человек, сейчас все жильцы эвакуированы в Дом культуры.

По словам местных жителей, возможным виновником ЧП мог стать один из жителей дома - мужчина 1940 года рождения, в чьей квартире, как раз, и произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что он был бывшим военным и постоянно что-то собирал и пилил. Отмечается также, что сначала мужчина сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж.

Виновником ЧП мог стать один из жителей дома, в котором произошло ЧП. Фото: предоставлено очевидцами

В результате ЧП погиб один человек. Тело мужчины спасатели уже извлекли из-под завалов. Все остальные жители не пострадали. Сейчас часть из них разместилась в местном Доме культуры.

На место прибыл губернатор Приморского края. Олег Кожемяко заявил, что гражданам, квартиры которых не подлежат восстановлению, будут выданы сертификаты на приобретение нового жилья.

«Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета», – обозначил глава региона.

Причина произошедшего устанавливается. Фото: предоставлено очевидцами

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