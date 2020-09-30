Так выглядит боль. Остановившийся на Золотом мосту Land Cruiser снесла фура

Джип искорежило до неузнаваемости. Фото: AK_VDK, dps_vl

Второе подряд серьезное ДТП произошло накануне на Золотом мосту во Владивостоке. Водитель Toyota Land Cruiser 200 остановился на опасном участке дороги из-за неисправности. Стоит отметить, что автомобилист прижался к правому краю проезжей части, как и предписано правилами, однако знак аварийной остановки он не выставил. Возможно владелец дорогостоящего авто попросту замешкался. Последствия такого поступка оказались печальными. Водитель большегруза DAF не успел среагировать на образовавшееся препятствие и буквально снес джип.

Водитель большегруза не заметил джип. Фото: AK_VDK, dps_vl

От удара у внедорожника лопнула рама, багажник вмяло в салон, а пассажирское сиденье сломалось пополам. Будь на месте Land Cruiser малолитражка, последствия были бы куда серьезнее. К счастью, обошлось без жертв. Однако сама машина пострадала очень серьезно. Владельца ждет крайне дорогостоящий ремонт. Большинство пользователей соцсетей искренне сочувствуют хозяину элитного авто.

– Так выглядит боль, – комментируют местные жители.

Буквально на днях похожая ситуация произошла на Золотом мосту с хозяйкой Mazda Axela. Автолюбительница остановилась, чтобы закрыть багажник, но знак выставить не успела. В машину на аварийках на всем ходу влетел грузовик. При этом от удара крупногабаритная машина перевернулась. Как выяснилось, оба автолюбителя особой аккуратностью не отличаются и в этом году неоднократно привлекались за нарушение ПДД.

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